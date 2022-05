Biasin: “Inter, per Perisic offerta persino esagerata. Come finirà? Due ipotesi”

Le considerazioni del giornalista sulle voci che riguardano il futuro dell'esterno croato

Nel suo focus su Libero di oggi, Fabrizio Biasin si è soffermato sul futuro di Ivan Perisic. Questo il suo pensiero: "E' parecchio normale che il suddetto abbia estimatori ovunque, ma questo non deve far perdere a nessuno il lume della ragione. L’Inter ha offerto a siffatto 33enne la bellezza di 4.5 milioni di euro per le prossime due stagioni, una cifra importante, forse persino esagerata visti i tempi che corrono. La Juve, si dice (ma conferme al momento non ce ne sono) sarebbe disposta a salire fino a 6 milioni a stagione, uno sull’altro. Un’enormità. La domanda che tutti si fanno è: come andrà a finire? Ipotesi A): Perisic guarda al soldo e finisce altrove, alla Juve o in altri lidi (l’offerta multimilionaria arriverà). Ipotesi B): Perisic si “accontenta” di 4.5 e resta nel posto che gli ha permesso di raggiungere il suo massimo, quanto a prestazioni. Brozovic, per dire, aveva offerte da 8 milioni, ma ha scelto l’ipotesi B). Ecco, tutto ’sto papocchio serve solo per arrivare alla conclusione: Brozovic non è un pirla.