Biasin: “Inter-Sassuolo? Rinvio rischia di far confusione. Ora una priorità”

Il parere del giornalista sulla gara di campionato rinviata e su quanto sta accadendo in generale in Serie A

Il grande risultato che insegue il Napoli è la qualificazione in Champions. “A parte l’Inter, le altre dovranno mettercela tutta per andare in Champions. Sono in lizza sei squadre per tre posti. Il Napoli col recupero degli infortunati ha già dimostrato di potersela giocare alla grande”.