Biasin: “Inter, troppo poco: sconfitta giusta. E non è la prima volta che…”

"Tre gol “stupidi”, una grandissima giocata di Leao, poi la reazione che si ferma contro il muro di un gigantesco Maignan. Cambi di Inzaghi tardivi (e non è la prima volta). Troppo poco, sconfitta giusta". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al derby di Milano terminato per 3-2 a favore del Milan.