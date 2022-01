Biasin: “Inter, scudetto non scontato: sono quattro squadre in corsa”

In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento dell’Inter

In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento dell’Inter: “L’Inter non è a +40, potenzialmente a +5, vuol dire che c’è tanta competizione. Abbiamo negli occhi il Milan che perde in casa con lo Spezia, ma in realtà l’Inter ora ha un mese molto complicato con tre competizioni. Non è così facile e scontato, finora ha dato l’impressione di essere la squadra più completa. Molti pensano ci siano solo Inter e Milan, io tengo dentro anche Napoli e Atalanta, non la Juve. I bianconeri devono ragionare sul quarto posto”.