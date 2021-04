Biasin: “Inter, tre segreti del successo. Conte guadagna 12 milioni perché…”

Il pensiero del giornalista nel suo editoriale per Libero a proposito dei nerazzurri

Nel suo editoriale per Libero, Fabrizio Biasin ha commentato l'ottimo momento dell'Inter, reduce da 11 vittorie di fila. Questi i segreti del successo nerazzurro secondo il giornalista: "Il primo. L’Inter dispone di una rosa satura di grandi pedatori. Ne citiamo qualcuno a caso: Lukaku è un attaccante da un gol a partita, Brozovic ha giocato la finale di un Mondiale (ma pure Perisic), Eriksen è stato per sei stagioni uno dei (il) centrocampista più forte della Premier League, De Vrij e Skriniar sono tra i difensori più ambiti del continente, Barella e Bastoni sono una specie di BaBà, appunto. Il secondo. Conte guadagna come nessuno tra i suoi colleghi in serie A (12 milioni) e un motivo c’è: è il più bravo/esperto/bravo a gestire le 38 giornate. Il terzo. Marotta e Ausilio non hanno solo comprato giocatori, hanno saputo costruire una squadra. Se ci pensate, sono concetti ben diversi".