Biasin: “Inter, gioca Sanchez con l’Atalanta. Sensazione che Inzaghi ora…”

Dopo la vittoria in Supercoppa, si avvicina la sfida con l'Atalanta in campionato. Così Fabrizio Biasin sulle scelte di formazione di Inzaghi alla calciomercato.it TV su Twitch: "In questo momento in attacco nell’Inter non ci sono vere e proprie gerarchie. Dico che sicuramente gioca Sanchez, per me in questo momento ha un posto. Poi probabilmente Lautaro, ma sono tutti e quattro interscambiabili. La sensazione è che Inzaghi ci stia prendendo gusto. Toglie Dzeko e Lautaro per Correa e Sanchez, in questo momento c’è spazio per tutti. Vediamo chi avrà recuperato meglio”.