Biasin: “Senza questo giocatore l’Inter soffre troppo. Ko Real buona notizia”

Il noto giornalista ha detto la sua sulla prestazione dei nerazzurri in Champions League e sul ko della squadra di Ancelotti

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, in diretta su Tutti Convocati su Radio 24 ha detto la sua sul pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar e non solo: “Lo Sheriff Tiraspol ha avuto tanta fortuna. Il risultato del Real Madrid secondo me è una buona notizia per l’Inter. Per le prossime partite però ci vuole meno timidezza, da quando è uscito Brozovic l’Inter ha sofferto troppo”, le sue parole.