Biasin ci scherza su: “Suning cerca soci, che Inter sia ceduta è possibilità. Ma chiedete…”

È interista, l’ironia gli è venuta in pratica naturale. Fabrizio Biasin, che dice spesso la sua sulle questioni nerazzurre, questa volta chiarisce ai suoi follower di rivolgersi ad altri per i dettagli della cessione della società. E in un tweet ha scherzato così: “Che Zhang cerchi soci è evidente. Che questa cosa si possa tradurre in una cessione è una possibilità. Per il resto rivolgetevi agli esperti di economia perché io nella mia ingenuità son tre anni che penso “Mi compro la lavatrice della Suning” ma non ci sono mai riuscito”.