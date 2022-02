Biasin: “Inter supponente, stesso errore del Milan. Gli scudetti non piovono dal cielo”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato sui social la brutta prestazione dell'Inter:

Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo Sassuolo. Gli scudetti non piovono dal cielo. Oggi non si salva nessuno. Inter e Milan hanno commesso lo stesso errore: pensare che dall'altra parte si scansino solo perché ti chiami Inter o Milan.