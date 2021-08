Biasin: “Thuram o un altro, prima rispondo a due domande sulla nuova Inter”

Il noto giornalista di Libero ha detto la sua opinione su Twitter sulla formazione allenata da Inzaghi verso inizio stagione

La stagione dell’ Inter inizierà ufficialmente domani con la partita delle 18.30 in programma a San Siro contro il Genoa. Così Fabrizio Biasin , noto giornalista di Libero, su Twitter ha detto la sua in merito ai nerazzurri di Simone Inzaghi: “In attesa di capire se sarà Thuramo un altro, una prima valutazione.

È un’Inter più forte dell’anno passato? Ovvio, no.

È un’Inter da “oddio moriremo tutti”? Altro no secco.

Cordiali saluti a chi non c’è più, benvenuti ai nuovi, tanta stima per chi non è sceso dalla barca”, si legge.