Milan Skriniar non ha trovato spazio in Inter-Fiorentina. Le voci di mercato hanno pesato sulle scelte di Antonio Conte e presto bisognerà chiarire il futuro del difensore che tanto piace al Tottenham. Della questione ha parlato anche Fabrizio Biasin sul suo profilo Twitter: “Pensare di vendere Skriniar è giusto solo e soltanto per una questione di bilancio, mai per una questione tattica. E comunque solo e soltanto a carissimo prezzo”.