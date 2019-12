Biasin: “Inter, una vittoria col Genoa vale doppio per 2 motivi. Deve assolutamente mettere…”

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Fabrizio Biasin parla dell’emergenza infortuni in casa Inter e della gara contro il Genoa in programma sabato. Questo il commento del giornalista: “Secondo me non cambia modulo perché da questo punto di vista Conte è abbastanza intransigente e preferisce andare avanti con le sue idee. La partita col Genoa la guardo un po’ più dal punto di vista mediatico, questi sono 3 punti fondamentali per la classifica ma soprattutto perché per quello che è successo nell’ultima settimana andare alla sosta con 15 giorni davanti con polemiche, titoli e tensioni, è una cosa che l’Inter deve assolutamente mettere da parte. Sono 3 punti che valgono doppio, valgono per la classifica e per i 15 giorni di rompimenti di scatole“.

(SKy Sport)