Biasin: “Inter, per Zhang-Conte serve una mano sapiente. Un vecchio pallino…”

Il pensiero del giornalista e tifoso dell'Inter Fabrizio Biasin sulla situazione in casa nerazzurra in vista dell'incontro Zhang-Conte

Fabrizio Biasin , giornalista di Libero e tifoso dell' Inter , ha parlato della situazione in casa nerazzurra e del futuro in attesa dell'incontro tra il presidente Zhang e l'allenatore Antonio Conte nell'editoriale su Tuttomercatoweb.

"L'incontro tra Conte e proprietà che doveva andare in scena settimana scorsa (giovedì, rimandato per il famoso finanziamento), quindi ieri, è slittato ancora. "Ci vuole tempo" fanno sapere dal club. Non si deve far finta di niente, la situazione è complessa: tutti vorrebbero proseguire con questo progetto (l'allenatore, il suo staff, la dirigenza), ma bisogna passare dal comandamento di chi gestisce il club: bisogna tagliare i costi.