Biasin: “Inzaghi e Conte, si sprecano paragoni: la verità e un dato di fatto evidente”

Su Twitter, il noto giornalista di Libero si è espresso così sui paragoni tra Simone Inzaghi e Antonio Conte

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, su Twitter si è espresso in merito ai paragoni delle ultime ore tra Simone Inzaghi e l’ex allenatore dell’Inter Conte. Questo il suo pensiero: “Si sprecano i paragoni tra Inzaghi e Conte ma la verità è che, in modi diversi, sono bravissimi entrambi. In più Conte ha vinto e, quindi, ogni confronto “tra Inter” è certamente prematuro. Solo una cosa è evidente: con Inzaghi c’è più serenità. E questo è un dato di fatto”, si legge.