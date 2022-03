Biasin: “Chi mette in discussione Inzaghi ha grossi problemi. Due mesi fa…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle critiche a Simone Inzaghi dopo gli ultimi risultati dei nerazzurri

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle critiche a Simone Inzaghi: “Tifosi criticano Inzaghi? Chi mette in discussione il suo lavoro ha seri problemi e non ricorda cos’è successo l’estate scorsa. Aveva creato le premesse, a fine dicembre l’Inter sembrava imbattibile. La squadra ha sicuramente dei difetti, ma il lavoro fatto finora è questo: ha vinto la Supercoppa, è arrivato agli ottavi di Champions e prova a vincere lo scudetto. Attaccarlo ora è una pratica barbara, soprattutto chi fino a due mesi fa diceva che questa fosse l’Inter più bella della storia”.