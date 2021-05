Biasin: “Inter, arrivata una sola offerta per un top. Inzaghi? Dipendesse da lui…”

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta la decisione dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta la decisione dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi . Dopo una giornata piena di colpi di scena, in cui il tecnico sembrava ormai destinato a rimanere alla Lazio, alla fine Marotta lo ha convinto a firmare per l'Inter.

"Inzaghi sa che dovrà allenare una squadra simile a quella che ha appena dominato il campionato, ma con un paio di pedine in meno (al momento in sede è arrivata una sola offerta, quella del Psg per Hakimi). Gioca con un modulo che somiglia tanto a quello del suo predecessore, sbraita parecchio a bordo campo, non è il massimo quanto a “comunicazione”, ma sa il fatto suo quando si tratta di costruire gruppi di lavoro".