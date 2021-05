Inzaghi all’Inter, Biasin: “Non è Conte e poteva andare meglio. Ma, perso Allegri…”

Su Twitter, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato così l'arrivo all'Inter di Simone Inzaghi come erede di Antonio Conte

"L'Inter punta su Simone Inzaghi: ha un'idea di calcio simile a quella di Conte, ma non è Conte. Poteva andare meglio? Sì, Allegri. Ma, perso Allegri, è anche vero che poteva andare molto, molto, molto peggio. E, oh, si iniziano a risparmiare due soldini: male non fa".