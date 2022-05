Biasin: “Questa è l’Inter di Inzaghi, non più di Conte. La stagione di Simone…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la vittoria in Coppa Italia dell’Inter con la Juventus di ieri

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la vittoria in Coppa Italia dell’Inter con la Juve: “Già così, la stagione di Inzaghi è ampiamente sufficiente. Supercoppa Italiana, Coppa Italia, ottavi di Champions League e in corsa per lo scudetto: questa è l’Inter di Inzaghi. Io la riconosco, non è più quella di Conte ecco, ha una sua identità ora la squadra. Allegri un po’ si è consegnato all’Inter”, ha detto sul canale di Calciomercato.it.