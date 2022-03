Italia, Biasin: “Non è normale che dopo l’eliminazione dal Mondiale nessuno…”

L'eliminazione dell'Italia dal Mondiale non ha portato, finora, a scossoni di alcun tipo, tanto che Mancini potrebbe rimanere sulla panchina

L'eliminazione dell'Italia dal Mondiale non ha portato, finora, a scossoni di alcun tipo, tanto che Mancini potrebbe rimanere sulla panchina dopo la debacle con la Macedonia. Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha commentato così la vicenda:

"E comunque che dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale nessuno - oh, nessuno - abbia detto “faccio un passo indietro” anche solo come, definiamolo, atto dovuto e comunque reversibile, scusatemi, ma non è normale".