Biasin: “Juve fuori = fallimento del calcio italiano è un cazzata perché…”

L'analisi del giornalista: "Ieri sono venuti a galla i troppi sperperi dell’unico club (beato lui) che può spendere"

"Ieri non è fallito il calcio italiano: quello, banalmente, è fallito da tempo. Ieri, semmai, sono venuti a galla i troppi sperperi dell’unico club (beato lui) che può spendere. Ecco perché l’equazione “Juve eliminata = fallimento del calcio italiano” è una cazzata senza senso". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito all'eliminazione della Juventus dalla Champions League e in risposta a chi ha definito questo evento come fallimento di tutto il calcio italiano.