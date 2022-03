Biasin: “Juve-Inter decisiva. Brozovic? Aspetterei a dire che c’è di sicuro”

Le parole del giornalista: "Inter? Se a Torino non fai risultato, pensare di combattere per lo scudetto mi sembra difficile"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di domenica prossima: "Questa volta è decisiva, non tanto per la Juventus, che ha la necessità di arrivare tra le prime quattro. Ma per l'Inter che vuole vincere lo scudetto: se a Torino non fai risultato, pensare di combattere per lo scudetto mi sembra difficile. Siccome abbiamo visto che la squadra abbia dei limiti di testa, non è tutto scontato: si spera in casa Inter che queste due settimane facciano ritrovare lo spirito di novembre/dicembre. Dipende tutto da Brozovic, aspetterei a dire che sicuramente sarà in campo: non ci sono garanzie, il polpaccio è una brutta bestia. Se sta bene l'Inter fa il suo gioco, senza io eviterei di provare una qualsiasi alternativa. Secondo me in quel caso va trovata un'alternativa tattica: con i tuoi esterni puoi giocare anche con l'antichissimo 4-4-2".