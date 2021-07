Biasin: “Keita all’Inter come eventuale alternativa ai titolari sarebbe…”

L'opinione del giornalista sul possibile ritorno in nerazzurro di Keita Balde

"Keita all'Inter come eventuale alternativa ai titolari, per me, sarebbe una buona soluzione. Non so come faccia ad avere ancora solo 26 anni, ma sarebbe una buona soluzione". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al possibile ritorno di Keita Balde all'Inter. Simone Inzaghi ha infatti chiesto il classe '95 come rinforzo in attacco e il suo agente Federico Pastorello l'ha confermato poco fa ai microfoni di FcInter1908.