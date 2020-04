Biasin: “La Serie A fa girare una marea di quattrini ma rischia di portarsi un fardello”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione nella quale versa il nostro calcio: “Il campionato di Serie A è importantissimo: fa girare una marea di quattrini, dà da mangiare a un sacco di gente (oh, persino al sottoscritto), ma “l’accanimento” nei confronti della stagione 2019-2020 rischia di diventare un fardello anche per la 2020-2021 e, questo, davvero non possiamo permettercelo. È vero, si rischia di collassare dal punto di vista economico, ma ci sono anche le possibilità di limitare i danni nel presente e trovare il modo per far sì che la prossima sia “la stagione della rinascita”. Come? Semplificando la burocrazia, per dirne una. Se invece il problema è legato al “rischio ricorsi” di questo o quel club, allora la risposta deve arrivare da chi ci comanda, dalla politica, da coloro che possono imporre determinate scelte. In fondo non stiamo parlando di “capricci”, ma di un evento epocale che non piace a nessuno ma col quale dobbiamo fare i conti tutti. Sì, anche il calcio”.