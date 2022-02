Biasin: “Sputo Lautaro? Grave che certi giornalisti vadano dietro a boiate. Per colpa loro…”

La notizia (falsa) dello sputo di Lautaro Martinez nei confronti di Theo Hernandez sta, purtroppo, facendo il giro dei social

"Rompono le scatole a Lautaro Martinez per un presunto sputo. Di questa faccenda mi piace parlare in, definiamoli, “termini mediatici”. Lui non doveva sbraitare, e fin qui siam tutti d’accordo, perché quando ti incazzi passi sempre dalla parte del torto. Quanto al resto direi che no, non ha fatto quello che gli viene imputato. Se lo avesse fatto sarebbe gravissimo, così come è gravissimo che certi professionisti dell’informazione vadano dietro a boiate da social che improvvisamente - e decisamente per colpa loro - si trasformano in “notizie”. E tutto questo solo per ottenere un po’ di traffico in più".