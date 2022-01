Biasin: “Lautaro, no a due offerte inglesi: scelta non scontata. Felice all’Inter”

La verità su Lautaro Martinez tra passato, presente e futuro. Così Fabrizio Biasin ha parlato del momento del Toro

La verità su Lautaro Martinez tra passato, presente e futuro. In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento del Toro: “Lautaro Martinez via a giugno? No, credo sia molto contento della sua scelta. A settembre 2019/20 aveva un’offerta concreta del Barcellona, ma ha scelto di restare all’Inter. Quest’anno ha riconfermato la decisione nonostante i problemi. Aveva due offerte dalla Premier, è rimasto e ha rinnovato, non è una scelta scontata. In tanti ormai vanno a scadenza. Ora le cose vanno bene per risultati e gruppo, ci sta la rabbia per l’uscita dal campo, è sana. È uno che non si accontenta mai”.