Biasin: “Pensare che Lautaro sia uno qualunque è sbagliato”

L’esclusione iniziale, poi un gol e un assist per Lautaro Martinez contro lo Spezia. Simone Inzaghi ritrova il vero Toro

L’esclusione iniziale, poi un gol e un assist per Lautaro Martinez contro lo Spezia. Il Toro è stato decisivo nella vittoria dell’Inter di ieri e Fabrizio Biasin , noto giornalista di Libero, lo ha elogiato su Twitter: “Pensare che Lautaro sia uno qualunque è pensare sbagliato.

InterSpezia”, le sue parole. Nelle ultime settimane, Biasin si è espresso per la permanenza dell’argentino, anche di fronte a una sua possibile uscita per far spazio a Paulo Dybala.