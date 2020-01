C’era anche Fabrizio Biasin a Lecce per vedere l’Inter di Conte. Ma la partita non è andata come gli interisti si aspettavano. E così a fine gara arriva il suo tweet di analisi. Come sempre incisivo, il giornalista di Libero ha scritto: “Lecce ben chiuso in difesa, una marea di cross poco pericolosi, Inter per una volta più “spallettiana” che “contiana”. Oggi è decisamente mancato il tizio che deve arrivare”.