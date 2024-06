"E due: «Gioco meno all’Inter? Credo non sia mai facile calarsi il primo anno in una squadra arrivata in finale di Champions, la mia gestione da parte di Inzaghi credo sia stata giusta. Forse dovrei mettermi la maglia della nazionale sotto quella dell'Inter!». E tre. «I tanti nerazzurri in Nazionale? Essere stati insieme tutto l’anno aiuta molto. E quattro: «Lo spirito di gruppo? Il tempo libero in ritiro lo passiamo prevalentemente in Sala giochi. E cinque: «La Spagna? Individualmente sono avanti a noi. Dobbiamo mettere in campo lo spirito italiano del saper soffrire e lottare. Se la mettiamo sui duelli sarà molto difficile». Sembra addirittura un ragazzo normale e continueremo a pensarlo fino a quando un bel giorno salterà fuori un procuratore qualunque e chiederà 23424234 miliardi di commissione".