Henrikh Mkhitaryan non ha ancora raggiunto il livello migliore di lucidità, ma riesce a sacrificarsi per la squadra con la generosità di sempre. Anche ieri ha dato il suo prezioso contributo in mezzo al campo, pur non riuscendo a concretizzare un'occasione importante sotto porta per quello che sarebbe stato il 3-0 nerazzurro.