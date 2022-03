Biasin: “Rimonta Inter? Non ci casco, serve un miracolo. Conte? L’anno scorso fece capire…”

Ospite di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha parlato della sfida di questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Inter

RIMONTA 'IMPOSSIBILE' - "Inter da rimonta? Non ci casco, se non ci dovesse riuscire tutti direbbero: 'Ecco, non ce l'ha fatta, ora torna la crisi in campionato. Ci sono dei segnali incoraggianti, Lautaro si è sbloccato in campionato e ora vuole farlo anche in Champions. Ma sappiamo che la Salernitana e il Liverpool è un'altra. Dovrebbe capitare una roba che arriva una volta ogni 50 anni".