Biasin: “Lotito? Le sue parole non sono piaciute ai suoi colleghi. E mentre lui parlava…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato l’insistenza della Lazio nel voleri riprendere il campionato. Queste le parole: “Mentre Lotito chiariva al mondo la sua posizione (a molti tra i suoi colleghi in Lega la sua intervista non è affatto piaciuta…), cinque giocatori della “sua” Salernitana venivano multati per aver organizzato una mini festa di compleanno. Ecco, prima di indicare le linee guida per la ripartenza al resto del calcio, forse, dovrebbe riuscire a far rispettare quelle in essere ai suoi tesserati”.