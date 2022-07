Biasin: “Lugano-Inter, faccio questi due nomi dopo l’amichevole”

In diretta a Sportitalia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’Inter dopo il 4-1 contro il Lugano in amichevole

In diretta a Sportitalia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’Inter dopo il 4-1 contro il Lugano in amichevole: “Faccio due nomi su Lugano-Inter: Simone Inzaghi che ha provato subito un nuovo modulo e Asllani, che ha giocato con grande personalità e dimostrato di non sentire il peso della maglia”, le sue parole.