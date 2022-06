Biasin: “Lukaku? L’Inter può fare una cosa vista raramente nel calcio”

Il pensiero espresso dal giornalista su Twitter a proposito del possibile ritorno in Italia dell'attaccante belga

"Se (e sottolineo se, cit.) l’Inter con Lukaku, dopo aver incassato 115milioni un anno fa: -Lo riprende in prestito a 10 milioni più bonus. -Per l’affare non contempla contropartite. -Chiude con la formula del prestito secco… …fa una cosa che nel calcio si è vista raramente", ha scritto.