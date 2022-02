Lukaku delude ancora col Chelsea, Biasin: “Questi numeri fanno abbastanza impressione”

Un’altra prova deludente per Romelu Lukaku con il Chelsea, l’ennesima. L’attaccante continua a vivere un momento no in Premier League

Alessandro Cosattini

Un’altra prova deludente per Romelu Lukaku con il Chelsea, l’ennesima. L’attaccante ex Inter continua a vivere un momento no coi Blues in Premier League. Fin qui, sono solo 5 i gol in 17 partite di campionato. Così Fabrizio Biasin su Twitter ha commentato la prestazione di oggi di Lukaku contro il Crystal Palace: “Oggi Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione”, si legge. Il Chelsea ha vinto 1-0, ma Lukaku è rimasto ancora a secco.