Biasin: “Inter, più che Conte è mancato un vice Brozovic per lo scudetto”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha detto la sua sul probabile mancato scudetto dell'Inter e sui motivi del secondo posto

"È partita la grancassa legata al probabilissimo non-scudetto. Eccoli lì i brontoloni, i parrucconi, i soloni e molti altri tra quelli che finiscono in “oni”. Arrivano e presentano le loro teorie. La più gettonata fa così: Con Antonio Conte in panchina l’Inter avrebbe stravinto lo scudetto”. Come se Inzaghi avesse fatto male, roba da matti. Per carità, l’ex ct è bravissimo, ma il dato di fatto è che lui stesso pensava di non farcela, altrimenti sarebbe rimasto al suo posto (questione di logica elementare). E allora perché l’Inter non ce l’ha fatta? Nell’oceano delle interpretazioni anche noi gettiamo in pasto alla folla il nostro barbaro punto di vista: a mancare non è stato tanto Conte, quanto semmai la figura mitologica denominata “vice-Brozovic”".