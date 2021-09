Biasin: “Marotta-Ausilio, rinnovo promesso e non ancora arrivato. Mercato? Arriverà di sicuro…”

L'editoriale di Fabrizio Biasin con i temi caldi in casa Inter: dalla partita di Champions League ad Handanovic e i rinnovi della dirigenza

Alessandro De Felice

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin ha presentato la sfida - valida per il secondo turno del Gruppo D di Champions League - tra lo Shakhtar Donetsk e l'Inter.

"L’Inter, per dire, trova lo Sciactar di De Zerbi. “Sciactar” non si scrive così, ma non ci rimane in mente e non è che tutte le volte possiamo andare su Google a controllare, suvvia. De Zerbi ha le idee chiarissime rispetto alla sua idea di calcio, in più non è scemo neppure a livello di comunicazione. Dice “l’Inter ha sostituito bene i suoi giocatori e ora è più consapevole”. Ma anche: “Loro sono più forti”. Insomma, passa volentieri la patata bollente. E fa bene, dal suo punto di vista. Per la squadra di Inzaghi non sarà una passeggiata, ma il gruppo c’è, è pronto, lo ha dimostrato anche contro l’Atalanta. Sì, è vero, probabilmente manca un po’ di equilibrio, ma non è che si può avere tutto in due mesi di lavoro".

Il giornalista di Libero torna sul tema Handanovic, criticato nelle ultime settimane ma difeso dal tifo organizzato nerazzurro con uno striscione esposto fuori lo stadio 'Meazza' a San Siro:

"Per qualcuno il problema dell’Inter si chiama Handanovic. Cioè, molti pensano che sia il responsabile di ogni cosa, anche dello scioglimento dei ghiacci. Calma. È vero che il ragazzone sta faticando, è altrettanto vero che il meglio della sua carriera lo ha già dato, ma da qui a trasformarlo in un incapace ce ne passa. Domanda: quanti punti avrebbe l’Inter se al posto del suo capitano avesse avuto in porta chiunque altro? Risposta soggettivissima (per carità): gli stessi. Anzi, visti i miracoli di Firenze forse anche qualcuno in meno. Però è assolutamente necessario che lo sloveno stia più attento, così come è normale che l’Inter pensi a un sostituto per il futuro. Anzi no, lo ha già fatto. Onana arriverà, ormai lo hanno capito tutti, persino io. Piuttosto, sprechiamo due righe per parlare di Lautaro: era una grande seconda punta, con Inzaghi si sta trasformando in una straordinaria prima punta (e il rinnovo è in arrivo, per fortuna)".

Infine, Biasin sottolinea la necessità di rinnovare il contratto della dirigenza:

"E ne sprechiamo un’altra, di riga: Marotta, Ausilio e tutto il management dell’area sport nerazzurra sono in attesa di “rinnovo contrattuale”, quello stesso rinnovo promesso due mesi fa e non ancora arrivato. Non hanno ansia, del resto la concorrenza farebbe a gara per portarseli via. L’ansia, semmai, è di chi vuole bene all’Inter: confermare questi signori qua è la cosa più importante, soprattutto visto quello che è successo nel corso dell’ultima, tribolatissima estate".