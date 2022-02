Biasin, retroscena di mercato: “Rosico perché la scorsa estate qualcuno ha rifiutato…”

La riflessione del giornalista sportivo in merito ad uno scenario di mercato che ha letteralmente cambiato la serie A

Fabrizio Biasin è intervenuto a Pressing per parlare del nuovo acquisto della Juventus, Dusan Vlahovic, non senza una vena di ironico fastidio: "Rosico perché la scorsa estate Commisso ha rifiutato 70 milioni dall'Atletico per Vlahovic e questa scelta ha messo in difficoltà tutte le squadre che nei prossimi anni dovranno giocarsi il Campionato contro la Juve".