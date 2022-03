Biasin: “Milan-Inter importantissima per le due squadre: il motivo è semplice”

La presentazione della sfida di questa sera tra Milan e Inter, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia

"Questa sera si gioca il derby. C’è chi dice “che scocciatura”, meglio pensare al campionato. Balle. La partita di questa sera è importantissima per il Milan ed è importantissima per l’Inter. E il motivo è semplice: vale mezza finale, quella cosa che rischia di farti aprire la bacheca; vale tanto ottimismo in più, quel genere di adrenalina indispensabile se arrivi da un mese di risultati poco soddisfacenti; vale la gloria di una vittoria nel derby, che è sempre tutto tranne che un match qualunque. Stop.