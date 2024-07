"Il fratello si chiama Marcus, e il papà si chiama Lilian. E il fratello gioca nell’Inter, e il papà è stato colonna di una Juve stravincente. E l’Inter è la “migliore nemica” della Juve, e la Juve è la “migliore nemica” dell’Inter. Questo mix devastante, in genere, porta solo colossali rogne (social e non) che si traducono in milioni di tifosi che si mandano serenamente affanculo. È probabile che possa andare così anche in questo caso, con scambi dialettici assai maturi tipo «Il mio Thuram è più forte del tuo», «Il papà tifa di più per il mio Thuram che per il tuo», «Specchio riflesso faccia da cesso», «ce lo dico alla maestra» e così via".