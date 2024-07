"Oltre al vuoto registrato nell’ultima classifica, il primo vantaggio interista è in panchina e risponde al nome di Simone Inzaghi, pronto a cominciare il quarto anno di fila alla guida dei campioni d’Italia. Tutte le altre big hanno cambiato tecnico, in una girandola estiva quasi senza precedenti, con la parziale eccezione rappresentata da De Rossi a Roma dopo l’avvicendamento di gennaio con Mourinho. Per l’Inter si tratta di una risorsa di fondamentale importanza, potendo contare su un progetto tecnico più che consolidato e su un gruppo che non ha bisogno di fasi di apprendimento prima di mettere in pratica quanto sperimentato in allenamento".