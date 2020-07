Biasin: “Dieci giorni di titoli e crisi, poi Inter al secondo posto con miglior difesa. Troppi musi lunghi”

Intervenuto a Sportmediaset, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter al secondo posto in classifica dopo la vittoria sulla Spal:

“Ce l’ho con la tendenza all’esasperazione alla drammatizzazione in casa Inter. 10 giorni di titoli, crisi generali, per poi ritrovare l’Inter al secondo posto con la miglior difesa e il secondo miglior attacco, dietro alla super Atalanta. Abbiamo fatto tutto un racconto del disastro nerazzurro e adesso ci ritroviamo con una squadra che forse avrà tanti rimpianti in chiave scudetto eppure ha fatto il suo percorso e lo sta portando avanti. Ce l’ho con chi drammatizza all’esterno, ma anche all’interno- Troppi musi lunghi, troppa voglia di creare dei casi quando i casi non esistono. Un po’ di sorrisi in più e si può fare ancora meglio”.