Biasin sarcastico: “Nations League? Inventata per nobili motivi. Solo grandi pregi”

Le considerazioni del giornalista a proposito della competizione per nazionali che impegnerà anche l'Italia stasera

Attraverso il suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha parlato della Nations League ormai iniziata e che ingolfa ancor di più il calendario dei calciatori. Questo il suo parere, da sempre critico sugli impegni delle nazionali durante la stagione e non solo: "Tra poco inizia la nostra Nations League, competizione inventata per nobili motivi (il grano) e che ha solo grandi pregi: - Se la vinci non frega una mazza a nessuno. - Se perdi ti prendono per il culo. “Quantomeno aiuta a prepararsi per il Mond…”. Maledetta Nations League".