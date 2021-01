Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, che, a detta sua, non lascerà l’Inter alla fine di questa stagione: “In questo momento nessuno mette in discussione Conte. Io non ho la certezza che vada via al termine della stagione e credo che sia difficile immaginare un divorzio. A prescindere io credo che il progetto sia triennale”.