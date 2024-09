Sabato è una partita importante, io credo che sono chiamati anche i giocatori a dare una risposta a tutti quelli che in questi giorni li hanno punzecchiati dicendo che hanno la panza piena. Io non ci credo alla pancia piena, per come ho imparato a vedere questo gruppo. Non mi sembra composto da poverini che dicono va bè abbiamo vinto uno scudetto ho finito la mia carriera. Non è stata supponenza, io pensavo che il Milan fosse alle corde. Quando vedo che Fonseca aveva scelto il 4-4-2 dico: cosa sta facendo? Invece lui l'ha vinta quando ha deciso di fare con la sua testa. Io da un anno e mezzo non vedevo l'Inter di Inzaghi che veniva battuta sul piano tattico.