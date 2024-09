La Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dopo un avvio di campionato non brillante, con 3 punti racimolati nelle prime 4 partite. Una scelta a sorpresa, che ha trovato spiazzati anche molti tifosi giallorossi, non proprio convinti della decisione dei Friedkin.

"All’inizio della stagione 22-23 Inzaghi era in clamorosa difficoltà: la squadra non funzionava, le partite erano un supplizio. In più arrivava da uno scudetto perso in volata con il Milan. Secondo tradizione, si sarebbe dovuto procedere con l’esonero. Oggi è meritatamente uno dei tecnici più celebrati al mondo. L’esonero a un mese dall’inizio della stagione è la scelta comoda di dirigenze inadatte".