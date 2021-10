Biasin: “Ecco la notizia più bella per l’Inter post Conte e Lukaku. Ieri si sono visti…”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', il giornalista commenta la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', Fabrizio Biasin commenta la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff. Tre punti importanti per i nerazzurri per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions.

"La vittoria di ieri è una reazione alla sconfitta con la Lazio. Si son visti giocatori che serviranno in corso d'opera come Vidal. Dzeko costato 0, è un giocatore che segna sempre, fa partite come quella di ieri, è la notizia più bella per l'Inter post Conte e Lukaku".