Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin , giornalista, ha raccontato qualche particolare della chiacchierata che ha avuto qualche giorno fa con l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi : "E' contento di questo gruppo, dice che a livello di applicazione in campo questo è il gruppo più maturo.

Mi ha detto una cosa che è importante: i ragazzi hanno capito che il loro bene non è giocare sempre. Questa cosa è difficile da far passare ad un giocatore perché vuole sempre giocare: invece hanno capito che la loro fortuna passa dal fermarsi una partita ogni tre. Magari giochi 60 minuti e 30 dell'altra, ma una ogni tre non la devi fare: altrimenti non riesci ad arrivare in fondo. E dice che tutti sono molto partecipi in questo".