"Elongazione dell'adduttore della coscia destra: Nicolò Barella si è fermato, pit stop natalizio con vista su Cagliari e (soprattutto) Supercoppa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito allo stop per Barella. Contro l'Udinese, Barella è stato tenuto a riposo dopo il problema accusato contro la Lazio ma gli esami strumentali svolti ieri consigliano un po' di prudenza.

Ecco spiegato il motivo per il quale Barella salterà anche la sfida contro il Como di lunedì. "Inzaghi non vuole rischiare nulla, l'Inter non è stata fin qui particolarmente fortunata con gli stop muscolari in questa stagione. E qui c'è da ragionare a fondo anche in ottica Supercoppa, visto che l'Inter partirà con destinazione Riad il 30 dicembre", si legge sulla Gazzetta.