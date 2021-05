Biasin: “L’Inter ha perso 70mln solo di biglietti non staccati. Quando li massacriamo…”

Secondo Biasin, l'analisi della situazione finanziaria dell'Inter e di altre società non può prescindere dall'assenza dei tifosi

Il Covid ha causato, come noto, un buco finanziario in tutti i club, data l'assenza prolungata dei tifosi dagli stadi. Ecco perché, secondo Fabrizio Biasin, l'analisi della situazione finanziaria dell'Inter e di altre società non può prescindere da questo dato:

"L'#Inter, solo di biglietti non staccati, in questa stagione ha perso una cifra vicina ai 70 milioni. Ha un monte ingaggi di circa 149 milioni. Questo discorso, in proporzione, vale per tutti i club. Quando li massacriamo perché "non sanno gestire" pensiamo anche a queste cose".