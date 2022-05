Biasin: “Dybala-Inter, situazione chiara. Perisic? Abbiamo già una certezza. E in uscita…”

Sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha tracciato il bilancio della stagione dell'Inter, concentrandosi anche sul mercato

"Nessuno mette in discussione le qualità del (non più) ragazzo, ma resta ancora qualche riserva sulla sua integrità fisica dopo una stagione passata più fuori che dentro al campo. L’altro ostacolo riguarda la “solita” (ma decisiva) idea di calcio di Simone Inzaghi: per Dybala un posto in campo si trova sempre, a patto che il suo arrivo non condizioni il resto del mercato. E veniamo al punto. Oggi - salvo rinvii dell’ultim’ora - è previsto l’incontro tra allenatore e dirigenza per ragionare su quel che accadrà in estate. C’è chi ha già fatto le valigie (l’ex capitano Andrea Ranocchia) e chi le farà presto (Sanchez e Vidal, il secondo ha già un accordo di massima con il Flamengo). L’obiettivo del club è trovare un modo per raggiungere gli obiettivi imposti dalla proprietà (abbattere il monte ingaggi del 15% e portare liquidità per 50-60 milioni) senza dover rinunciare a nessuno dei big in rosa".